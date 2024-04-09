Yılmaz Erdoğan - Cansu Taşkın aşkının görüntüleri
Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın sürpriz aşkının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde romantik anlar da yer alıyor
Manken Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrulamıştı.
Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini korurken Cansu Taşkın, ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını; "Evet, haberler doğru" diyerek itiraf etmişti.
Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın romantik anları da ortaya çıktı. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun , Erdoğan'ın ablasına sarıldığı anları sosyal medya hesabından yayımladı.