YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-26 Şubat tarihleri arasında alınan başvurularının ardından gözler YKS sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 milyondan fazla üniversite adayının katılımı ile gerçekleşmesi beklenen üniversite sınavı YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşacak. Peki, "YKS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? 2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sınav giriş yerleri belgesinin yayımlanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...