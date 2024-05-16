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        Haberler Kısayol YKS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? 2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

        YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: 2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürerken, YKS sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Bu yıl 8-9 Haziran tarihleri arasında uygulanacak YKS; AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak. İşte 2024 YKS sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:53
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        YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-26 Şubat tarihleri arasında alınan başvurularının ardından gözler YKS sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 milyondan fazla üniversite adayının katılımı ile gerçekleşmesi beklenen üniversite sınavı YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşacak. Peki, "YKS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? 2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sınav giriş yerleri belgesinin yayımlanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

        Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

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        2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

        Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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