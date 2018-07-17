Youtube videolarını internet kotanızı harcamadan izleyebilmeniz için kullanabileceğiniz Youtube Go 2018’in ilk aylarında Google Play Store’da yayınlandı. Android cihaza sahip olanlar standart ve yüksek kalitede video indirebiliyor. Diğer cihaz kullanıcılarının Youtube’dan video indirmek için programa ya da eklentiye ihtiyacı var. Peki Google’ın Youtube Go’su nasıl çalışıyor? İşte Youtube’dan kolay video indirmenin yolu.

YOUTUBE’DAN VİDEO İNDİRMENİN YOLU

Youtube reklamların es geçilmesini istemediği için videoların indirilmesini istemez. Çünkü video her izlendiğinde reklam döndürülür. Ancak videoyu indirdiğinizde reklam takibi yapamaz. Youtube Go kullanabilmek için öncelikle Google Play üzerinden indirme işlemi yapmalısınız. Youtube Go’da herhangi bir videoya dokunduğunuzda, videoyu indirmek için size seçenek sunuyor. Videoyu indirirlen standart, yüksek ya da düşük kalitede indirme seçeceği sunuyor.

TARAYICI EKLENTİSİ İLE VİDEO İNDİRME

Bilgisayarınıza internet ortamından ücretsiz olarak indireceğiniz bir eklenti sayesinde Youtube üzerinden videoları kolaylıkla indirebilirsiniz. Kullandığınız tarayıcıya uygun eklentilere Google üzerinden kolaylıkla erişebilirsiniz. Ayrıca sadece ses dosyası indirmenizi sağlayan uygulamalar da vardır. Bu uygulamalardan en çok tercih edilenlerden biri Keepvid’tir. Keepvıid uygulamasının içinden indirmek istediğiniz Youtube videosunu bularak indirmek işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İndirdiğiniz tüm dosyaları, uygulamanın ana sayfasının sağ üst kısmında bulunan ‘aşağı ok’ işaretine dokunarak görebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı indirebilmeniz için öncelikle Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidip ‘Bilinmeyen kaynaklar’ı aktif etmeniz gerekiyor.