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        Haberler Dünya Yunan adası Santorinideki volkan aktif hale geldi | Dış Haberler

        Ege'deki Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi

        Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, Yunan Adası Santorini'deki Yeni Kameni volkanın ocak ayı itibarıyla aktif hâle geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:50
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        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
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        Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, son günlerde sismik hareketliliğin yaşandığı Ege'deki Yunan adası Santorini'de, Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldiğini belirtti.

        Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

        Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

        Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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