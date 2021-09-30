Yunus Emre anıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Aksaray Valiliği ev sahipliğinde Kırşehir Valiliği ile birlikte Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman beldesinde bulunan Yunus Emre Türbesi'nde bir araya gelen protokol mensupları ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ederek Yunus Emre'yi andı.

Anma programının ardından Aksaray Vali Vekili Mehmet Tanışır, Yunus Emre Türbesi çevre düzenlemeleri ve külliye yapımı hakkında Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte gezerek çalışmaları anlattı. Aksaray Valiliğince hazırlanan projelerin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı anlatıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Yunus Emre hepinizin bildiği üzere Anadolu'muzun ilim ve irfan erlerinden, bu bölgeye değer katan manevi önderlerinden birisidir. O hep şiirlerinde sözlerinde insan sevgisini, kardeşliği, dostluğu öncelemiş, insanlara hep bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Bu yönüyle de toplumumuzda kardeşliğin, birliğin beraberliğin adeta çimentosu olmuştur. Arapça ve Farsça'nın yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde öz Türkçe eserler vermek suretiyle, şiirler yazmak suretiyle Türkçe'yi ön plana çıkarmış, bu nedenledir ki hala onun o dönemde yazdığı şiirler tüm insanlık tarafından günümüzde de çok rahatlıkla anlaşılabilmekte, çok rahatlıkla ne demek istediği anlaşılabilmektedir" dedi.