Mihalıççık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir Opera Binası'nda gerçekleşen konserde Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik, dostluk, birlik ve barış temalı eserleri sanatçı Gülay tarafından seslendirildi.
Sunucu Hasan Basri Budak, ney virtüözü Bilgin Canaz ve arp virtüözü Çağatay Akyol'un Gülay'a eşlik ettiği etkinlikte Yunus Emre şiirlerini seslendirdi.
Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, geceye katılımın yoğun olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çorum, Yunus Emre'nin izini gelecek nesillere taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceklerini de bildirdi.
Fotoğraf: AA
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