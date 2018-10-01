Kurda yaşanan hareket sizi nasıl etkiliyor? Yatırım planlarınızda değişikliğe gittiniz mi?



Bizim stratejimizde büyük bir değişiklik yok. Biz ihracat odaklı, ihracat pazarlarına mal üreten bir grubuz. İç piyasadaki daralmalardan kaynaklanan kapasitemizi ihracata yönlendirerek toplam bütçemizde herhangi bir sapma yaşanmadan işlerimizi yürütebiliyoruz. Alüminyumda kapasite artırımı için yeni hadde yatırımı yaptık. Geçen yıl başladığımız kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı yaklaşık 60 milyon dolara mal olacak.

'İLK FAZI 3 YIL SONRA DEVREYE ALABİLİRİZ'



Hükümetin açıkladığı süper teşvik kapsamında yatırım desteği alan 23 gruptan birisiniz. Assan Alüminyum, Karasu'da 900 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuracak. Son durum ne, finansman bulundu mu?



Uluslararası fizibilite firmalarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde uluslararası finans piyasalarına çıkarak yatırımla ilgili finansmanı temin etmeye çalışacağız, bu temin edildikten sonra yatırıma başlayacağız.





İlk fazı 3 yıl sonra devreye alacağımızı tahmin ediyorum çünkü makine siparişlerinin verilmesi onların üretilmesi ülkeye gelmesi montajı ve devreye alınması en az 3-3.5 yıl sürüyor.

'ABD'NİN ALÜMİNYUMA GETİRDİĞİ EK VERGİNİN ETKİSİ SINIRLI'



Trump'ın alüminyuma getirdiği ek vergiler sizi nasıl etkiledi?



Çok etkilenmedik, ABD'ye mal vermeye devam ediyoruz. ABD'ye geçen yıl 8 bin ton ürün sattık, bu yıl 30 bin ton hedefliyorduk. Ancak miktarın 27 bin tonda kalacağını öngörüyoruz.





ABD'de bir tesis kurma planınız vardı, son durum nedir?



Erteleme kararı almadık ama biraz bekleyeceğiz. ABD'ye bu sene 30 bin tona yakın ürün ihraç edeceğiz, seneye 50 bin tona çıkarız. 100 bin ton kapasiteli bir tesis planlıyoruz.

#İşiniAnlat'ın bu haftaki konuğu Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Naime Sert'in sorularını yanıtladı.

İştirakiniz Assan Hanil de Avrupa'da satın alacak tesis arıyor hangi ülkeler öne çıkıyor?



Bir danışman atadık, birkaç firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Otomotiv yan sanayinin gelişmiş olduğu Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'ya odaklandık. 4 x4'lük iyi para kazanan tesisler bakıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin büyük kısmı elektronik, otomotiv ve beyaz eşyada kullanılıyor.



'UÇAK KOLTUĞU İÇİN YURDIŞINDAN DA SİPARİŞ ALDIK'



THY ortaklığı ile uçak koltuğu üretiyorsunuz. THY dışındaki şirketler için de üretim yapıyor musunuz?



Uçak koltuğu için 2-3 tane yurtdışı sipariş aldık. Mevcut ortaklığımızda geliştirdiğimiz 3 model ekonomi koltuğumuz var, 1 model de business sınıf koltuğumuz var. Özellikle ekonomi sınıfındaki koltukları THY dışında 3 şirkete de veriyoruz.