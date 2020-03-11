HABERTURK.COM

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri bu akşam heyecan dolu 9. bölümüyle ekrana gelecek. Firuze’yle Ertan’ın düğün yemeğine giden ve geçmişlerini açıklayan Ayaz’ın amacı aslında bambaşkadır. Firuze’nin Ertan’a kolay kolay teslim olmayacağı artık kesinleşir, Ayaz’la ikisini yeni bir yol beklemektedir.

Berrak bir yandan hamileliğini heyecanla yaşarken bir yandan da Firuze ve Ayaz’la ilgili yeni şüpheler edinmeye başlar.

Yaşar kızının nasıl böyle bir karar verebildiğine hala inanamayıp acı çekerken, Aliye ve Sevda ise bu evliliği kendi avantajlarına çevirmek niyetindedir.

Firuze ve Ayaz girdikleri yeni mücadelede Ertan’la yeniden karşı karşıya gelecek, zafer mi yoksa yenilgi mi alacaklarını bilmedikleri bu yolda beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır.





Zemheri, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Zemheri’nin 9. bölüm tanıtımı: