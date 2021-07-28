Zerrin Özer hayvanseverleri kızdırdı 0:00 / 0:00

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Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir." paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor." yorumunu yapınca Özer, özür diledi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kendisine gelen tepkilere yanıt veren 63 yaşındaki Zerrin Özer, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm... Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer, ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek, karşılık verdi.

"ABİM DEDİĞİM İNSANIN TECAVÜZÜNE UĞRADIM"

Öte yandan şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Programda yıllar önce dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası da tekrar gündeme gelmişti.

Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" açıklamasıyla başından geçen kötü olayı anlatmıştı. Usta müzisyen, "Geçenlerde vefat etti. Tabii ki ölen insanın arkasından konuşulmaz ama hakkımı helal etmiyorum. Olay, başıma dayak, yumruk yiyerek geldi. Hep ağlamam, siyah gözlük takmam bu yüzdendi. Kimseye bakamadım." ifadelerini kullanmıştı.