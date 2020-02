Özer, çıkan haberlerden sonra sosyal medyadan şu mesajı yayınladı:

Çok kıymetli sevenlerim, değerli basın mensubu arkadaşlarım;



Bugün basında gündeme gelen röportajımla ilgili sizleri doğru şekilde bilgilendirmek adına açıklamamdır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, tüm yaşanan olumsuz olayları takip eden aylardan sonra Murat Akıncı ile diyalog kurma ve görüşme sürecinde olmam içinde barışmak yeniden birlikte olmak vs gibi kesin kararlar barınmamaktadır.



Karşılıklı ve menfaatsiz olarak birbirimizin kalbine dokunmamızı sağlayan sanat hayatımda beni tanıyan ve tanımayan herkes bilir ki tüm duygularımı her zaman açık yürerlilikle sizlerle paylaşmışımdır.



Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde talihsiz olaylar yaşadık. Hayat ve tecrübelerim bana her ne yapmış ya da yaşamış olurlarsa olsunlar, insanları kınamamayı ve yargısız infaz etmemeyi öğretti.