Magazin gündemi son günlerde, Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı hakkındaki iddiaları konuşuyordu. Zerrin Özer yaşadığı zorlu süreç sonrası Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. İşte Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım, beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan ile ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim.

İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum, menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan'ın hali hazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte,evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır.

Yapmış olduğum evlilikten kaynaklanan iddiaları Kemal Bey gibi, diğer yakın dostlarım da şaşkınlık içerisinde izlemektedir.

Bu nedenle hiçbir zaman desteğini tarafımdan esirgememiş olan Kemal Aslan'ın bu konuda daha fazla incitilmemesi için siz sevenlerim ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın anlayışını rica ediyorum.

Her zaman olduğu gibi başımın üzerinde yeri olan ve benimle ilgili konularda hassasiyetini bildiğim ve fikirlerine son derece saygı duyduğum siz canlarım…. Rabbim sizleri korusun. Teşekkür ederim…"