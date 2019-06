Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın öz babası 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.

Akıncı'nın babasının açıklamalarından sonra programa bağlanan ünlü sanatçı Zerrin Özer ise ,"Ben hayatımda böyle bir şeyi hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı hiç ömrümde. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. Her kadın hataya düşebilir. Davayı geri çekmiştim ama yeniden dava açacağım. Ben kendi hayatım boyunca her şeyi hep kendim görmek istedim.

ZEERİN ÖZER: MURAT BANA BABASININ VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bu saatten sonra her şey bitmiştir. Murat Akıncı'nın babasına teşekkür ederim sayesinde kararımı tekrar değiştirdim. Boşanmayacaktım ama babasının açıklamaları sonrası boşanıyorum. Murat bana babasının vefat ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

İşte Zerrin Özer'in kararını değiştiren Murat Akıncı'nın babasının o açıklamaları:

2005 yılında Murat'ın annesi Sevilay Hanım bana telefon açtı. "Bu çocuk evlenmek istiyor, bir babalık vazifesi yap. Bunu evlendir" dedi.

Ben de vicdanen aramız açıktı çünkü yardımcı oldum evlendirdim. Ama evlendikten sonra sanırım bu evlendiği kızın tüm altınlarını almış, çalıp götürmüş. Bizim aile şerefimizi iki paralık etti. Ben de gerginim. Şeker hastasıyım zaten. Bu televizyon haberlerini de izleyince çok üzüldüm. Bunun her şeyi yalan.

"MURAT AŞIK ROLU YAPAR, KADINLARI AĞINA DÜŞÜRÜR"

Murat zengin parası olan kadınlarla ilişki kurar, sonuna kadar aşık rolü yapar. Bunun 5 kuruş parası yok. Murat dolandırdığı insanların paralarını annesine yediriyor. Ben evlatlıktan reddettim. Benim evimdeki altınları, çocuklarımın telefonlarını da çaldı zamanında.

Murat sahte kimlik kullanıyor. Mahmut Atalay olarak insanları dolandırıyor. Beni dün annesi Sevilay Hanım aradı, "Televizyona mu çıkacaksın? Bu senin oğlundur, rezil etme" dedi.

Ben 2005 yılından beri Murat'la görüşmedim. Murat'ı evlatlıktan reddettim. Reddi miras davası açtım. Murat kendini kadınlara zenginmiş gibi gösteriyor. Hatta ben DNA testi de istemeyi düşünüyorum.

"AİLE ŞEREFİMİZİ İKİ PARALIK ETTİ"

Murat, bizim aile şerefimizi iki paralık etti. Zerrin hanım İstanbul'da erkek mi kalmadı, bu sahtekarı bulmuş! Murat'ın annesi öğretim görevlisi değil, sekreterdi. Murat'ı koruyanları anlamıyorum.

Murat yüzünden evimize her gün haciz memurları geldi. Murat asker kaçağı hala aranıyor. Murat sahte kimlik kullanıyor, Mahmut Atalay olarak insanları kandırıyor.

Murat'ın tek amacı; Zerrin Hanım'ın mal varlığına el koymak. Asker kaçağı, işsiz ve bir sürü borcu var. Benim elimde bir evraklar var.

Birkaç ay sonra Zerrin Hanım ağlamaya başlar, onun da haberini alırız ama dikkat etsin etrafındakilere. Yanında çalışanları da dost zannetmesin. Sevilay şeytan gibi bir kadın.

Yazık, günah Zerrin Hanım'a üzülüyorum. Murat'ın Zerrin Hanım'ın evine girmesi onu bitirmesi demektir. Murat, Zerrin Hanım'la birlikteyken başkalarını dolandırmaya devam ediyor. Oğlum Murat ve annesi bir numaralı dolandırıcı. Ben zaten soyadımı da alacağım.