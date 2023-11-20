Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?

        Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?

        Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde zaferi elde eden aşırı sağcı Javier Milei oldu. 53 yaşındaki Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, bugüne kadar yaptığı farklı açıklamalarla gündem olmuştu. Liderliği kesinleştikten sonra Arjantin tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Milei bugüne kadar gündeme damga vuran neler dedi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 08:01 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini Özgürlük Gelişimi Partisinin aşırı sağcı adayı Javier Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak yarışı kazandı. "Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı.

        2

        Bugüne kadar farklı açıklamalarıyla gündeme gelen Milei, ülke tarihinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Peki Milei, bugüne kadar dikkat çeken hangi açıklamalarda bulunmuştu?

        3

        Milei, seçim kampanyası sırasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak istediğini söylemişti.

        4

        Ayrıca kürtaja şiddetle karşı çıkıyor, silah yasalarının daha gevşek olmasını destekliyor.

        5

        2021'den beri kongre üyesi olan 53 yaşındaki Milei, sağlık sistemini özelleştirmeyi, vergileri büyük ölçüde düşürmeyi, kamu harcamalarını kısmayı, devlete ait tüm işletmeleri kapatmayı veya özelleştirmeyi ve sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmayı istiyor.

        6

        Devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine karşı çıkan Milei, iklim değişikliğini de inkar ediyor.

        7

        Eski bir televizyon yıldızı olan Milei, 2021'den beri kongre üyesi.

        8

        TRUMP VE BOLSONARO'YA BENZETİLMİŞTİ

        Milei, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetilmişti.

        9

        Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da seçim öncesinde yaptığı açıklamada, Milei'in pek çok ortak noktaları olduğunu söylemişti.

        10

        Diğer yandan Eski ABD Başkanı Trump da, eski televizyon yorumcusu Milei'yi kutladı, kendi seçim sloganına atıfla onun "Arjantin'i yeniden büyük bir ülke yapacağını" söyledi.

        11

        "ARJANTİN'DE ÇÖKÜŞÜN SONU BUGÜN BAŞLIYOR"

        Seçimi kazanmasının ardından açıklama yapan Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız." dedi.

        Devletin "yoksullaştırıcı" modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Arjantin
        #Javier Milei
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı: 12 denizci kayıp
        Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı: 12 denizci kayıp
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Diyarbakır ve Batman'da fırtına ve sağanak: 2 ölü, 50 yaralı
        Diyarbakır ve Batman'da fırtına ve sağanak: 2 ölü, 50 yaralı
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı