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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELİYOR | Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölgeye yoğun kar geliyor! - Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölgeye yoğun kar geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Öğle saatlerinden itibaren sağanak, 1500 metre ve üzerindeki kentlerde kar olarak beklenen yağışla ilgili olarak dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:46
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        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

        1500 METRE ÜZERİNDE YOĞUN KAR

        AA'da yer alan habere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.

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        YARIN ÖĞLEYE KADAR SÜRECEK

        Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

        BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT UYARISI

        Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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