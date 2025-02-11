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        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!

        İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy'de okullar tatil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:15
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        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
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        İstanbul'un Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.

        Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Esenyurt'ta da etkili olan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

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