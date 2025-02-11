Mezada katılan Başak Dolunay da eski sevgilisinin hediye ettiği kitabı satışa sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugünü arınma gecesi olarak düşünüyorum. Gelecekte torunlarıma anlatabileceğim güzel bir anı olarak kalsın istedim. O kitabın artık bende kalması anlamsız. Bu nedenle satışa koydum."