CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı üçlü görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Mansur Yavaş'ın ön seçime girmeyeceğini ve anketleri işaret ederek, "Her halükarda adayım" dediği öğrenildi. Diğer yandan Yavaş iki adayla seçime girilebileceğini de dile getirdi. Ancak, Yavaş'ın şu an için olası adaylığını CHP dışında bir formülle değerlendirmediğini de söylediği ifade edildi

