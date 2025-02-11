CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yavaş, Özel ve İmamoğlu’na ön seçime girmeyeceğini kesin bir dille bildirdi. “Ama gördüğüm kadarıyla siz kararlısınız. Siz diğer aday arkadaşlarla ön seçim yapabilirsiniz” dedi. Yavaş, önseçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. “Ayrışma” ve “kavga” taraftarı olmadığını ifade eden Yavaş, süreçte birlik ve beraberliği muhafaza eden tutumunu sürdüreceğini söyledi.

“BEN HER HALÜKARDA ADAYIM”

Anketlerde de kendisinin birinci çıktığına dikkat çeken Yavaş, “Bu gerçek ortadayken benim adaylıktan kaçınmam olmaz. Ben her halükarda adayım” ifadelerini kullandı. Yavaş, iki adaylı seçime girilmesine dair önerileri anımsatarak “Gerekirse iki adayla seçime gireriz” dedi. Bir centilmenlik anlaşması yapılır, daha az oy alan Cumhurbaşkanı adayı olur formülü konuşuldu. Ancak, Yavaş’ın şu an için olası adaylığını CHP dışında bir formülle değerlendirmediğini de söylediği ifade edildi.

“TROL SALDIRILARI TESADÜF OLAMAZ”

Yavaş son dönemde kendisine yönelik sosyal medyada yürütülen “trol” saldırılarını da gündeme getirerek “Bunlar tesadüf olamaz” dedi. İmamoğlu trol hesapları ile ilgisinin olmadığını ifade etti. Salı gününe kadar susulması, kimsenin konuşmaması genel başkana sözün bırakılması konusunda mutabık kalındı.