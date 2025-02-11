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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ: Son dakika haberi: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat - 11 Şubat hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı kar yağışlı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise yağmurlu olacak. Yağışların; Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas'ta kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 07:36
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        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Güneşli 10°

        Antalya

        Güneşli 13°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Yağmurlu 11°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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