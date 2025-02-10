Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi! İşte Türk takımlarının sırası...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. Listede Türk kulüplerinin büyük değişim yaşadığı gözlemlendi. İşte o liste...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasını güncelledi. İşte listedeki ilk 10 takım ve Türk kulüplerinin sıralamadaki yeri...
1- Real Madrid
2- Bayer Leverkusen
3- Atalanta
4- Liverpool
5- Manchester City
6- Arsenal
7- Barcelona
8- Botafogo
9- Inter
10- Atletico Madrid
34- FENERBAHÇE (Geçtiğimiz ay: 39)
41- GALATASARAY (Geçtiğimiz ay: 37)
81- BEŞİKTAŞ (Geçtiğimiz ay: 88)
103- BAŞAKŞEHİR (Geçtiğimiz ay: 87)