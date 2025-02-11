Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
Tekirdağ'da, 44 yaşındaki A.Y.'nin sosyal medyada canına kıyacağı yönündeki paylaşımın ardından evine giden sağlık ve polis ekipleri, A.Y., yaralı, 13 yaşındaki kızı S.Y.'yi ise cansız halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ EVİ GİTTİ
AA'daki habere göre bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.
13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KISA SÜRE ÖNCE EŞİNDEN AYRILMIŞTI
A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.
A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.