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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den son gün sürprizi: Gabriel Souza! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den son gün sürprizi: Gabriel Souza!

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir isimle daha anlaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Vasco da Gama'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı bonservisiyle kadrosuna kattığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:51
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        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
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        Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, son gün sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor...

        Sarı-lacivertliler, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen 20 yaşındaki Gabriel Souza'yı kadrosuna katıyor.

        Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Gabriel'in bonservisini almak için Vasco da Gama ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralayacak.

        Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

        GABRIEL SOUZA KİMDİR?

        1.90 boyundaki Brezilyalı futbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gabriel Souza, Vasco da Gama formasıyla 2024'te 4, 2025'te ise 2 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

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