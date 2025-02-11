Fenerbahçe'den son gün sürprizi: Gabriel Souza!

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, son gün sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor...

Sarı-lacivertliler, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen 20 yaşındaki Gabriel Souza'yı kadrosuna katıyor.

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Gabriel'in bonservisini almak için Vasco da Gama ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralayacak.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.