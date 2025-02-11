Fenerbahçe'den son gün sürprizi: Gabriel Souza!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir isimle daha anlaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Vasco da Gama'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı bonservisiyle kadrosuna kattığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, son gün sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor...
Sarı-lacivertliler, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen 20 yaşındaki Gabriel Souza'yı kadrosuna katıyor.
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Gabriel'in bonservisini almak için Vasco da Gama ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralayacak.
Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
GABRIEL SOUZA KİMDİR?
1.90 boyundaki Brezilyalı futbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gabriel Souza, Vasco da Gama formasıyla 2024'te 4, 2025'te ise 2 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.