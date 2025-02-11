Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın da içinde yer aldığı bir grup yatırımcı, yapay zeka alanında hizmet veren OpenAI şirketi için 97 milyar dolarlık teklif yaptı. Ancak teklif OpenAI'ın kurucusu Sam Altman tarafından ironik bir dille reddedildi.
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın da içinde bulunduğu bir yatırımcı grubu, yapay zeka alanında hizmet veren OpenAI şirketi için resmi bir teklifte bulundu.
Teklif OpenAI tarafından reddedildi. OpenAI'ın kurucusu Sam Altman X hesabından yaptığı paylaşımda "İstersen biz 9.7 milyar dolara Twitter'ı (X) satın alabiliriz." dedi.
Musk ise Sam Altman'a aynı şekilde ironik bir dille yanıt vererek "Dolandırıcı" dedi.
2015 yılında Sam Altman tarafından San Francisco'da kurulan şirket özellikle ChatGPT isimli yapay zeka sistemiyle ünlendi. Uzun süre bu alanda neredeyse rakipsiz ilerleyen ChatGPT, son dönemde Çin menşeli DeepSeek yapay zeka modeliyle karşılaştırılıyor.