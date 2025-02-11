Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar! ABD'li iş insanı Elon Musk'ın da içinde yer aldığı bir grup yatırımcı, yapay zeka alanında hizmet veren OpenAI şirketi için 97 milyar dolarlık teklif yaptı. Ancak teklif OpenAI'ın kurucusu Sam Altman tarafından ironik bir dille reddedildi.

Habertürk Giriş: 11.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:43 facebook

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