Trump: Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli

Hamas, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Gazze'deki esir değişimi anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

İsrail Ordusu, ateşkesin bozulması ihtimaline karşın teyakkuza geçerken, ABD Başkanı Donald Trump da konuya dair açıklama yaptı.

Trump ateşkesin sonlandırılmasını talep ederek "Eğer bütün esirler cumartesi günü saat 12'ye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona ermeli. Ancak bu İsrail'in elinde olan bir şey. Bırakın kıyamet kopsun." dedi.

Trump ayrıca Gazzelilerin, Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesi gerektiğine dair planını da yineleyerek "Ürdün'ün Gazzelileri alacağını düşünüyorum." dedi.

"BATI ŞERİA İLE İLGİLİ GAZZE GİBİ BİR PLANIM YOK"

Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyledi.

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Trump, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı." şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok." değerlendirmesini yaptı.

Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir." dedi.