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        Haberler Magazin Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu

        Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu

        Oyuncu Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çift, bebeklerine verdikleri ismi sosyal medyadan açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:19
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        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024'ün mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.

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        29 Ocak'ta anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.

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        Melisa Aslı Yazıcı, Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü.

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        Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

        #Melisa Aslı Yazıcı
        #Yusuf Yazıcı
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