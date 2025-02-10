Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu
Oyuncu Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çift, bebeklerine verdikleri ismi sosyal medyadan açıkladı
Giriş: 10.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:19
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024'ün mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.
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29 Ocak'ta anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.
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Melisa Aslı Yazıcı, Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü.