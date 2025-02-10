Kasımpaşa'nın rekor oyuncu satışları
Türk futbolunun köklü kulübü Kasımpaşa, son dönemde yaptığı futbolcu satışlarıyla diğer kulüplere örnek olmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak altyapısından yetişen genç yıldız adayı Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu. İngiliz kulübünün Yasin için 7+1 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. 18 yaşındaki Yasin'in transferi, akıllara Kasımpaşa'nın geçmişte yaptığı diğer oyuncu satışlarını getirdi. İşte Kasımpaşa Kulübü'nün en yüksek bedelli transfer satışları...
Kasımpaşa'nın Türk futboluna armağan ettiği Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olarak lacivert-beyazlı kulübün gurur kaynağı oldu.
İngiliz ekibi, 18 yaşındaki milli savunma oyuncusu için Kasımpaşa'ya 7+1 milyon Euro ödeyecek. Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak. Yasin Özcan'la birlikte Kasımpaşa'nın en pahalı transfer satışları da gündem oldu.
İşte Kasımpaşa'nın en yüksek bonservis elde ettiği 10 transfer satışı...
10- Özer Hurmacı: 1.5 milyon euro -> Trabzonspor
9- Ryan Donk: 2.5 milyon euro -> Galatasaray
8- Ryan Babel: 2.5 milyon euro -> Al-Ain
7- Kalu Uche: 3.5 milyon euro -> El-Jaish
6- Eren Elmalı: 3.6 milyon euro -> Trabzonspor
5- Yekta Kurtuluş: 3.75 milyon euro -> Galatasaray
4- Eren Derdiyok: 4 milyon euro -> Galatasaray
3- Yasin Özcan: 7 milyon euro -> Aston Villa (+1 milyon euro bonus)
2- Trezeguet: 10 milyon euro -> Aston Villa