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        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ, yeni sevgilisyle drama çalışmalarında tanıştı - Magazin haberleri

        Yeni sevgilisiyle tanışma sürecini anlattı

        Mehmet Aslantuğ, yeni sevgilisi Canan Şahin ile drama çalışmalarında tanıştı. Aslantuğ, Şahin hakkında; "pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:11
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        Tanışma sürecini anlattı
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        Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile yeni bir birliktelik yaşadığını, kendine has tarzıyla önceki gün şu sözlerle dile getirmişti;

        "Bir bakış bile yetermiş ya

        Her şeyi anlatmaya

        Ee yetmesin mi

        Çıkar bakışmayı

        Mesela sevgiden

        Olmaz ki

        Velhasıl

        Bakışarak geldik

        Bakışarak gideceğiz

        Öyleyse hoş geldiniz

        Bedeni unutmuş bir zihnin

        Dansla terapi edilebildiğini

        Nihayet

        Siz öğrettiniz."

        Mehmet Aslantuğ ile Canan Şahin, 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştı. Aslantuğ, tanışma sürecini şöyle dile getirdi; "Sevgili Canan, klasik bale kökenli, dans ve beden farkındalığı konusunda önemli bir külliyatı var. 5 - 6 aydır sahne için dans ve beden farkındalığı üzerine ortak bir çalışma hazırlıyoruz. Hazırladığım drama çalışmalarında da pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor. Kıymetli ve özel bir arkadaşlığımız var."

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