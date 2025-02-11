Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile yeni bir birliktelik yaşadığını, kendine has tarzıyla önceki gün şu sözlerle dile getirmişti;

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."

Mehmet Aslantuğ ile Canan Şahin, 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştı. Aslantuğ, tanışma sürecini şöyle dile getirdi; "Sevgili Canan, klasik bale kökenli, dans ve beden farkındalığı konusunda önemli bir külliyatı var. 5 - 6 aydır sahne için dans ve beden farkındalığı üzerine ortak bir çalışma hazırlıyoruz. Hazırladığım drama çalışmalarında da pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor. Kıymetli ve özel bir arkadaşlığımız var."