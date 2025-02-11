Yeni sevgilisiyle tanışma sürecini anlattı
Mehmet Aslantuğ, yeni sevgilisi Canan Şahin ile drama çalışmalarında tanıştı. Aslantuğ, Şahin hakkında; "pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor" dedi
Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile yeni bir birliktelik yaşadığını, kendine has tarzıyla önceki gün şu sözlerle dile getirmişti;
"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."
Mehmet Aslantuğ ile Canan Şahin, 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştı. Aslantuğ, tanışma sürecini şöyle dile getirdi; "Sevgili Canan, klasik bale kökenli, dans ve beden farkındalığı konusunda önemli bir külliyatı var. 5 - 6 aydır sahne için dans ve beden farkındalığı üzerine ortak bir çalışma hazırlıyoruz. Hazırladığım drama çalışmalarında da pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor. Kıymetli ve özel bir arkadaşlığımız var."