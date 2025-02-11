Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?

İflas erteleme uygulamasının suistimal edilmesi üzerine 2018 yılında konkordato sistemi yeniden düzenlendi. O tarihten bu yana en yüksek konkordato ilanı 2024 yılında gerçekleşti. Geçen yıl 1.723 geçici mühlet, 827 kesin mühlet; bu yılın ilk ayında ise 231 geçici mühlet, 165 kesin mühlet kararı verildi.

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Son olarak İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının işletmecisi İş Gıda’nın konkordato başvurusu üzerine 31 Ocak’ta 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Geçici mühlet süresi boyunca İcra İflas Hukukçusu Prof. Dr. Serdar Kale, Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Sabit Selman Tünal ve Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Ferhat Kurç şirkette konkordato komiseri olarak görev yapacak.

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KFC ve Pizza Hut restoranlarında çalışan yaklaşık 6 bin dolayında işçinin ocak ayı maaşları ödenmedi. İşçiler ücretlerinin yanı sıra kullanmadıkları izin paraları ve kıdem tazminatlarını almak için bir süredir eylem yapıyorlar.

Konkordato talep eden şirketlere 3 ay geçici mühlet veriliyor. Bu süre mahkeme kararıyla 5 aya kadar uzatılabiliyor. Kesin mühlet ise bir yıl uygulanıyor ve en fazla 6 ay daha uzatılabiliyor. Konkordato sürecinin sonunda ödeme güçlüğünden kurtulamayan şirketler hakkında iflas süreci başlıyor.

ÜCRET GARANTİ FONU’NDAN PARA ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca, işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası gibi nedenlerle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçiler, ödenmeyen ücretlerinin üç aya kadar kısmını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesindeki Ücret Garanti Fonu’ndan alabilirler.

Fondan ücret talep edilebilmesi için ödenmeyen ücret alacağının, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki dönemlere ilişkin olması gerekiyor. Konkordato halinde işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarih konkordato geçici / kesin mühlet tarihi olarak kabul edilir. İş Gıda için geçici mühlet kararı 31 Ocak 2025 tarihinde alındığı için işçiler bu tarihten önceki dönemlere ait ödenmeyen ücretlerini fondan talep edebilirler.

REKLAM Ücret Garanti Fonu’ndan ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazanca göre hesaplanan net ücret üzerinden yapılır. Talep edilen aya ilişkin varsa ulusal bayram, genel tatil ve fazla mesai ücret alacakları da fon tarafından karşılanır. Ücret Garanti Fonundan para talep edebilmek için konkordato ilan edilen işyerinde son bir yıl içinde en az 1 gün sigortalı çalışılması, İŞKUR’a başvurunun şahsen yapılması gerekir. Vekâletname ile başvuru kabul edilmez. Başvuru esnasında işverenin ödeme güçlüğüne düşmesine ilişkin belgeler, işçi alacak belgesi ve ödemeye esas diğer belgeler istenir. Mahkemece verilen konkordato geçici veya kesin mühlet kararı ya da bu kararın resmi ilan portalındaki ilanı ile başvuru yapılması gerekir. Mühlet kararının konkordatonun tasdiki veya iflas kararı dışında bir nedenle kalkması halinde, Ücret Garanti Fonu’nca işçilere yapılan ödemeler işverenden tahsil edilir. KONKORDATO SIRASINDA İŞÇİ HAKLI FESİH YAPABİLİR Mİ? İş Kanunu’na göre, işçi haklı sebepler ortaya çıktığında iş akdini feshederek kıdem tazminatı talep edebilir. İşverenin konkordato ilan etmesi tek başına haklı fesih sebebi sayılmıyor. İşveren işçinin ücretini ve diğer haklarını süresinde ödüyorsa, işçinin çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmamışsa konkordato ilan edilmiş olması işçiye iş akdini feshetme hakkı vermez. Kanuna göre, işçinin ücretini alamaması haklı fesih sebepleri arasında ilk sırada gelir. İşveren işçinin ücretini bir aydan fazla geciktirmişse işçi için haklı fesih sebebi ortaya çıkar. İşyerinde en az bir yıl çalışması olan işçi, haklı fesih yaptığında kıdem tazminatını da talep eder. REKLAM Ancak, işçi iş akdini haklı sebeple feshetmiş olsa da ihbar tazminatı hakkı doğmaz. İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN HACİZ UYGULANABİLİR Mİ? Konkordato ilan eden şirket hakkında haciz konulamaz. Buna devlete olan borçlar da dahildir. Ancak, son bir yıla ait işçi alacakları ile nafaka alacakları için takipler ve hacizler bu süreçte de devam eder. Bununla birlikte rehinle teminat altına alınmış alacaklar, işçi alacaklarının önüne geçiyor. Bu alacaklar genellikle bankalar ve diğer finans kuruluşlarına ait olur.