Yandex Türkiye, dijital geleceği şekillendiren stratejilerini paylaştı

Yapay zekanın gelişimi ile birlikte bilgiye erişim deneyimi kökten bir değişim gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen TeknolojiZirvesi'nde, yapay zekanın arama motorlarındaki gelişimi ele alındı. Yapay zeka destekli arama motorlarının, kullanıcı niyetini anlamak ve daha sofistike sonuçlar sunmak için arama alışkanlıklarını ve soruyla ilintili verileri analiz ederek, bilgiye erişim deneyimimizi kökten değiştirdiği vurgulandı.

Bu motorlar, geleneksel arama motorlarının sunduğu klasik liste halinde paylaşılan web bağlantılarının ötesine geçerek, kullanıcılarla interaktif bir diyalog başlatabiliyor ve multimodal arama yetenekleri ile metin, görsel, ses ve video gibi farklı veri türlerini bir arada kullanarak kapsamlı sonuçlar sağlıyor. Zirve, dijital dönüşümde yapay zekanın oynadığı kritik rolü ve bu alandaki öncü şirketlerin vizyonlarını gözler önüne serdi.

ÖZEL SÖYLEŞİDE YAPAY ZEKA VURGUSU

Zirvede Yandex Türkiye, yapay zekanın arama teknolojisindeki devrim niteliğindeki ilerlemelerini sergiledi. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yeni nesil yapay zeka aracı Yazeka'nın sunduğu kişiselleştirilmiş ve bağlam temelli arama sonuçları ile geleneksel arama motoru modelinden nasıl farklılaştığını vurguladı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yapılan söyleşide ise Yandex'in Türkiye pazarına yönelik stratejik yatırımları ve dijital ekonomiye katkıları ele alındı. Zirve, dijital dönüşümde yapay zekanın oynadığı kritik rolü ve Yandex'in bu alandaki öncü konumunun da altını çizdi.

Popovskiy, sunumu sırasında Yazeka ile Yandex Arama Arama da dahil olmak üzere Yandex'in geniş kapsamlı çözümlerinin altını çizdi. Şirketin son teknoloji ürünü yeni çözümü Yazeka’nın güvenilir referanslarla kesin, bağlam temelli yanıtlar sağlayarak arama sürecini basitleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda geleneksel arama motoru modelinden niteliksel olarak farklı bir yaklaşıma doğru bir paradigma değişimini temsil ettiğini belirtti. Cevapları bulmaya dayalı yeni nesil yapay zeka arama aracı Yazeka ile Yandex, düzinelerce arama sonuç bağlantılarını eleme ihtiyacını ortadan kaldırarak en alakalı, kişiselleştirilmiş ve zamana duyarlı sonuçları anında sunuyor.