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        Haberler Magazin Mustafa Üstündağ'dan, Okan Buruk ve futbolcularına gönderme - Magazin haberleri

        Mustafa Üstündağ'dan, Okan Buruk ve futbolcularına gönderme

        Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray - Adana Demirspor maçında, aleyhine verilen penaltı vuruşunun haksız olduğu gerekçesiyle konuk takım, maçın 34'üncü dakikada sahadan çekildi. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularına yönelik göndermeli bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:47
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        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
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        Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ancak aleyhine verilen penaltı vuruşunun haksız olduğu gerekçesiyle mücadelenin 34'üncü dakikasında konuk takım sahadan çekilme kararı alarak maçın tatil edilmesine neden oldu.

        Spor camiası verilen penaltı vuruşunu ve sahadan çekilmeyi tartıştı / tartışıyor.

        Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da o tartışmaya katıldı.

        Fenerbahçe taraftarı olan Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularına yönelik göndermeli bir paylaşımda bulundu.

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        Mustafa Üstündağ, bugüne kadar aldığı ödüllerin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Okan Buruk hocam, sizin vesilenizle 20 yılda edindiğim aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum, kabul ederseniz. Oscar Gültaşlı da size ve takıma Oscar ödülü vermek istiyor. Saygı ve sevgilerimle"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mustafa Üstündağ
        #galatasaray
        #Adana Demirspor
        #Okan Buruk
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