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        Haberler Dünya Meksika'dan Trump'ın sınıra duvar inşası fikrine yanıt: Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz | Dış Haberler

        Meksika'dan Trump'ın sınıra duvar inşası fikrine yanıt: Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD Başkanı Trump'ın sınıra duvar inşası fikrine karşı olduklarını belirtti. Sınıra duvar örmek yerine ikili diyaloğa önem verdiklerini vurgulayan Sheinbaum, "Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 07:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 07:52
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        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
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        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınıra duvar inşa etme fikrine katılmadıklarını belirtti.

        Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sheinbaum, sınıra duvar örmek yerine ikili diyaloğa önem verdiklerini vurguladı.

        Sheinbaum, muhtemel bir duvar inşasının Meksika tarafından finanse edileceği iddialarına da değinerek, ABD ile bu konuya ilişkin herhangi bir anlaşma yapmadıklarını ifade etti.

        "DUVARLAR DEĞİL, KÖPRÜLER İNŞA ETMELİYİZ"

        ABD ile Meksika arasında fiziksel engeller koymak yerine işbirliği ve ticari entegrasyonu güçlendirmenin önemine dikkati çeken Sheinbaum, şunları söyledi:

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        "Duvar inşası elbette katılmadığımız bir karar. Bu yeni Nuevo Laredo demir yolu köprüsü, Meksika'nın merkezinden Kanada'ya mal taşıyor ve iyi bir sembol. Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz."

        ABD kaynaklarına göre, göçü engellemek için ABD-Meksika sınırı boyunca duvar örme fikri her ne kadar Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı döneminde gündem olsa da bu projenin başlangıcı 1940'lara kadar uzanıyor.

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