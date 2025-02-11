Kan donduran olay! Futbol kavgası cinayetle bitti!

Düzce'de olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çoban mevkiinde meydana geldi. Tekel büfesi işleten Emrullah Çetin (51) ile yanına gelen arkadaşı Hakan Metek arasında tartışma çıktı.

ALKOLLÜ GELDİ SİLAHLA VURDU Hayatını kaybeden Emrullah Çetin, 51 yaşındaydı. DHA'daki habere göre alkollü olduğu öğrenilen Hakan Metek, tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah Çetin'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan büfe sahibi sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirildi. Bu sırada Emrullah Çetin'in yaralandığını öğrenen yakınları koşarak olay yerine geldi.

YARALI HASTANEDE CAN VERDİ Çetin'in ambulansta olduğunu öğrenen yakınları zorla ambulansa binince arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı yakınları ambulanstan indirildi. Emrullah Çetin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hakan Metek ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR Hakan Metek'in ilk ifadesinde Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini ve Emrullah Çetin'in kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.