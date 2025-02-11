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        Haberler Dünya Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinden esir takası anlaşmasını tamamlamasını istedi | Dış Haberler

        Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinden esir takası anlaşmasını tamamlamasını istedi

        İsrail'de yüzlerce kişi Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tamamlanması ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 11.02.2025 - 07:29
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        Gazze'de esir tutulan Elon Ohel'in doğum gününü kutlamak için Gazze'deki esirlerin ailelerinin Tel Aviv'in merkezinde yaptığı toplantı, esir takası anlaşmasının askıya alındığının duyurulmasının ardından gösterilere dönüştü.

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        Hamas'ın 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı tur esir takasını, İsrail'in anlaşma şartlarına uymadığı için askıya aldığını duyurmasının ardından çok sayıda İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin anlaşmayı tamamlaması talebiyle sokaklara döküldü.

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        Walla haber sitesinin haberine göre, ateş ve meşale yakan göstericiler İsrail Savunma Bakanlığı önündeki yolu kapatarak bölgede trafiğin aksamasına sebep oldu.

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        "NETANYAHU ANLAŞMAYI BOZDU"

        Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden göstericiler, üzerinde "Hepsini geri getirin" yazılı dövizler taşıdı, "İsrail hükümeti anlaşmayı bozdu", "Netanyahu anlaşmayı bozdu" gibi sloganlar attı.

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        Kanal 12'nin haberine göre, oğlu Gazze'de tutulan İsrailli İlan, "En büyük korkuların gözlerimizin önünde gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Şimdiye kadar anlaşmanın ikinci aşamasından emin değildik, şimdi ise birinci aşamadan da emin değiliz." dedi.

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        HAMAS ESİR TAKASINI ASKIYA ALDI

        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMA

        Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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