Melisa Aslı Yazıcı, Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü. Mylan ismi; düzgün ve temiz anlamına geliyor. Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği bu isim, sosyal medyada gündem oldu. Dün, Google aramalarında günün en çok aranılan kelimlerinden olan 'Mylan'ın ardından, diğer ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler de gündeme geldi.