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        Haberler Magazin Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

        Oyuncu Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarına 'Mylan' ismini verdi. Sosyal medyada çok konuşulan bu isim sonrasında, diğer ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler de gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:12
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        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024'ün mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti. 29 Ocak'ta anne - baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.

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        Melisa Aslı Yazıcı, Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü. Mylan ismi; düzgün ve temiz anlamına geliyor. Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği bu isim, sosyal medyada gündem oldu. Dün, Google aramalarında günün en çok aranılan kelimlerinden olan 'Mylan'ın ardından, diğer ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler de gündeme geldi.

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        DEMET AKALIN - OKAN KURT (KIZLARI HİRA)
        Hira... Arapça'da arayış anlamını ifade eden bu isim Suudi Arabistan'da yer alan bir dağın da adı. Hz. Muhammed (s.a.v)'e ilk ayetler, Hira Dağı'nda indi.

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        TARKAN TEVETOĞLU - PINAR DİLEK (KIZLARI LİYA)
        Liya... Su yolu ve sabrın en güzeli.

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        RAFET EL ROMAN - YEŞİM ERYILDIRIM (OĞULLARI EDVAN)
        Edvan... Kendisi Edirneli olan müzisyen, oğlunun annesinin de Vanlı olduğu için Edirne’nin 'Ed'iyle Van'ın ismi birleştirilerek türetildi.

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        EMRAH - SİBEL ERDOĞAN (OĞULLARI ELYESA, KIZLARI ELEYSA)
        Elyesa... Bolluk ve bereket. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber.
        Eleysa... Butlu, mutluluk veren adalar. Ayrıca Yunanca'da 'kutsal' anlamı da bulunuyor.

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        VOLKAN DEMİREL - ZEYNEP SEVER (KIZLARI YADE İLE YEDA)
        Yade... Farsça'da hatıra.
        Yeda... Arapça'da vücuttaki el.
        İbranice dilinde de geçtiği bilinen Yeda isminin İbranice anlamı tanınmış, 'Ünlü, popüler, kabul eden, onaylayan ve bilgi veren' anlamları bulunuyor.

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        IŞIN KARACA - SEDAT DOĞAN (KILARI SASHA MİA)
        Sasha Mia... Koruyucu melek, insanlığın koruyucusu, parıldayan.

        9

        YILMAZ ERDOĞAN - BELÇİM BİLGİN (OĞULLARI RODİN)
        Rodin.. Kürtçe'de ışığın müjdecisi.

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        SEVİNÇ ERBULAK - DALİN MİDYAT (KIZLARI KAVİN)
        Kavin... Farsça'da; güzel, zarif, alımlı.

        11

        MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ (KIZLARI VİNA)
        Vina... Çiftin çok sevdiği Norveççe bir şarkıda geçiyor. Norveççe; 'Biz şimdi' demek.

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        ÖZGE ÖZDER - SİNAN GÜLERYÜZ (KIZLARI EVA LUNA)
        Eva... Çok talihli, uğurlu ve kutlu.
        Luna... Dolunay.

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        TÜLİN ŞAHİN - PEDRO DE NORONHA (KIZLARI SİENA LEYLA)
        Siena... Duru, saf ve masum.

        14

        PELİN AKİL VE ANIL ALTAN (KIZLARI ALİN İLE LİNA)
        Alin... Köken olarak İngilizce'den geliyor. Ulu, kibar ve asil.
        Lina... Eski Yunanca'da zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından elde edilen taç. Aynı zamanda Arapça'da; hurma fidesi.

        15

        SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU (KIZLARI LALİN)
        Lalin... Yakut kırmızısı ve çiçek...

        16

        CEYDA ATEŞ - BUĞRA TOPLUSOY (KIZLARI TALİA)
        Talia... Şans ve talih.

        ASEL, ELİSA VE LİNA İSİMLERİ ARTIYOR
        2023 - 2024'te en çok konulan kız bebek isimlerinde Asel, Elisa ve Lina gibi isimler yer almıştı.

        Kur'anı- Kerim'de geçen Asel, cennet balı anlamına geliyor.
        Elisa; cennet kapısında bekleyen melek demek.

        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
        #Mylan
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