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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!

        Adana'da, geçen hafta 43 yaşındaki Saltuk Buğra Keçebaş'ın otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:57
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        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
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        Adana'da olay, 6 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        Saltuk Buğra Keçebaş (43), otoparktaki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

        ÇOK SAYIDA KURŞUNLA YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Saltuk Buğra Keçebaş, 43 yaşındaydı.
        Saltuk Buğra Keçebaş, 43 yaşındaydı.

        Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltuk Buğra Keçebaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Bu arada, saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobiline yaklaşan Keçebaş'ın sırt çantasıyla elindeki çantayı bagaja koyduktan sonra sürücü koltuğuna oturması, bu sırada koşarak gelen şüphelinin saldırısında yere yığılması ve saldırganın koşarak uzaklaşması yer aldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

        Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıkmıştı.

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        #adana
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