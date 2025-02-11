Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular! Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda facia yaşandı. Olayda bir kar küreme aracı demir ve sac yüklü TIR'a arkadan çarptı. İki aracın da köprüden uçtuğu kazada her iki sürücü de hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:34 facebook

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