Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı

TechCrunch'ta yer alan bilgiye göre Elon Musk'ın öncülüğündeki bir yatırımcı grubu, OpenAI'yi satın almak için planlarını açıkladı. Konsorsiyum, OpenAI'nın tüm varlıklarını satın almak için yaklaşık 97.4 milyar dolar teklif etti ve "daha yüksek teklifleri karşılamayı veya aşmayı düşüneceğini" belirtti. Bu hareket, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"TWIITER'I SATIN ALABİLİRİZ" YANITI

OpenAI CEO'su Sam Altman bu teklife pek de sıcak bakmıyor. Altman, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir mesajda, "Hayır teşekkürler, ama isterseniz biz de Twitter'ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz" ifadelerini kullandı.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

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"SAHTEKAR ALTMAN!" TWEETİ

Elon Musk X hesabı üzerinden Sam Altman'ın bu tweeti sonrası bir gönderi daha yanıtlayarak 'ScamAltman' (Hileci Altman) ifadesini yazdı ve altında Sam Altman'ın bir dava sürecindeki çok para kazanmadığına dair ifadesinin video görüntüsüne yer verdi.

YATIRIMCILAR ARASINDA KİMLER YER ALIYOR?

Konsorsiyumun üyeleri arasında Baron Capital Group Inc., Valor Management LLC, Atreides Management, LP, Vy Fund III L.P., Emmanuel Capital Management LLC ve Eight Partners VC LLC yer alıyor. Bu grupların birçoğunun Musk ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Baron Capital Group, Tesla ve SpaceX'te büyük paylara sahip olan Baron Partners Fund'u yöneten Ron Baron tarafından kuruldu. Atreides Management, Boston merkezli hedge fonu Atreides ile ilişkili olup, kurucusu Gavin Baker'ın SpaceX'e ilk yatırımını yaptığı yer Fidelity'de 18 yıl geçirmişti. Aynı zamanda Tesla'ya da yatırım yaptı ve Musk'ın büyük Tesla ödeme paketini kamuoyu önünde destekledi.

Valor Management'ın kurucusu Antonio Gracias, Musk'ın eski Tesla yönetim kurulu üyesi ve SolarCity yatırımcısı olarak biliniyor. Vy Capital'in kurucusu Alexander Tamas da SpaceX payına sahip ve Musk'ın diğer şirketlerinden The Boring Company ve Neuralink'e yatırım yaptı. Eight Partners VC, Joe Lonsdale'in firması 8VC olarak daha iyi bilinir ve Lonsdale, Musk'ın DOGE hayranı olduğunu belirttiği bir röportajda CNBC'de yer aldı.

Baron Capital Group: Çok sayıda yatırım fonunu yöneten bir firmadır ve Ron Baron tarafından kurulmuştur. Firmaların Baron Partners Fonu, Ron Baron ve oğlu Michael Baron tarafından yönetiliyor ve Tesla ve SpaceX'te büyük hisseleri bulunuyor.

Atreides Management: Boston merkezli hedge fonu Atreides ile ilişkili. Kurucu Gavin Baker, Fidelity'de 18 yıl geçirmiş ve SpaceX'e ilk yatırımını yapmıştır. Atreides ayrıca Tesla'ya yatırım yapmıştır ve Baker, Musk'ın devasa Tesla ödeme paketinin kamusal destekçisidir.

Valor Management: SpaceX'in erken dönem yatırımcısı ve eski Tesla yönetim kurulu üyesi olan Antonio Gracias tarafından kurulmuştur. Ayrıca, Tesla tarafından satın alınmadan önce Musk'ın SolarCity'sine de yatırım yapmıştır.

Vy Capital: Alexander Tamas tarafından kurulmuştur ve SpaceX'te hissesi bulunmaktadır. Ayrıca, The Boring Company ve Neuralink gibi birçok başka Musk şirketine de yatırım yapmıştır.

Eight Partners VC: Halk arasında Joe Lonsdale'ın firması 8VC olarak bilinir. Lonsdale, Musk'ın büyük bir hayranıdır ve benzer çevrelerde bulunmaktadır. Kısa süre önce CNBC'de yaptığı bir röportajda kendisini “Musk'ın DOGE'unun büyük bir hayranı” olarak nitelendirmiş ve bu röportajı Musk, X platformunda yeniden paylaşmıştı.

CİDDİYET TARTIŞMALARI

Bu grubun ne kadar ciddi olduğu henüz net değil. İnternette dolaşan bir analiz, bu teklifin sadece bir 'trolleme' girişimi olduğunu öne sürüyor. Bazıları, bunun Musk'ın Altman'ın ekibinin OpenAI'nın temel varlıklarını satın almak için ödeyeceği fiyatı artırmak için yaptığı bir girişim olduğunu ifade ediyor. Musk, OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen bir AI araştırma kuruluşu olarak kurulmasına yardımcı olmuştu ve Altman'ın yeniden yapılandırma planlarını durdurmaya çalışıyor.