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        Haberler Dünya Arnavutluk Meclisinde bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı: Sis bombası atıldı!

        Arnavutluk Meclisinde bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı: Sis bombası atıldı!

        Arnavutluk Meclisinde 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda gergin anlar yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:28
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        Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, ülkenin 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda görüşmeleri engelledi.

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        Gerginlik ilk olarak oturum başlamadan önce meclis güvenlik biriminin milletvekillerini kontrolü sırasında yaşandı.

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        Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

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        Sis bombasının atılması sonucu genel kurul salonunda küçük çaplı yangın çıktı.

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        Yaklaşık 5 dakika süren oturumda, 2024 yılı bütçesi üzerinde yapılan oylamada 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili "evet" oyu kullandı.

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        Başbakan Edi Rama’nın da yer aldığı oturum, yaşanan gerilim nedeniyle Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından ertelendi.

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        Mecliste, 7 milyar avronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oylamasına daha sonra devam edilecek.

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        Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisinde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

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        Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.

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        Hiçbir meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek, "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti.

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        Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #arnavutluk
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