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Zincir marketlerden sözlü savunma alınacak

Rekabet Kurulu, 27 Ekim'de koronavirüs salgını sürecinde zincir marketlerin fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturmada sözlü savunmaların alınacağını açıkladı

Zincir marketlerden sözlü savunma alınacak
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde zincir marketlerin fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir."

ONLINE OLARAK İZLENEBİLECEK

"Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."

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