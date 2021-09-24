'5 zincir piyasayı alt üst ediyor' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD temaslarının ardından New York’taki Türkevi’nde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz” dedi.

Erdoğan, sorunun zincir marketlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine de “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK ESNAFI BİTİRİYORLAR'

Bloomberg HT’ye konuk olan, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarını değerlendirdi.

TPF Başkanı Düzgün, zincir marketlerin gittikleri her yerde sektöre “darbe” vurduğunu ve fiyatlarda artışa neden olduğunu söyledi. Zincir marketlerin Anadolu’daki illerde daha da çoğaldığının altını çizen Düzgün, “Oradaki küçük esnafı bitiriyorlar. Bu da haliyle sektöre zarar veriyor ve fiyatlara yansıyor. Bu sebepten dolayı, öncelikle açılış kriterleri bir düzene bağlanmalıdır.” yorumunu yaptı.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün Borsa İstanbul'da işlem gören market hisseleri güne düşüşle başladı. Bim hisseleri yüzde 1.6 düşerken, Migros açılışta yüzde 4.7, Carrefoursa yüzde 2.8, Şok yüzde 1.7 değer kaybetti.

PAZAR PAYLARI YÜZDE 79'A ULAŞTI

Türkiye'de toplam 249 zincir market bulunuyor. Bu marketlerin toplam şube sayısı ise 38 bin 387.

İndirim marketlerin sektördeki payı son 10 yılda yüzde 60'dan yüzde 79’a kadar çıktı. Toplam perakende sektörünün yaklaşık 1.5 trilyon TL büyüklüğe ulaştığı; bunun 450 milyar TL'sinin organize (market vs) perakende sektörü tarafından gerçekleştirildiğini belirtiliyor. Yerel marketlerin ise toplam cirosunun 40 milyar lira olduğu bildiriliyor.

Organize perakende sektöründe 1 milyona yakın kişi istihdam ediliyor.