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Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı - 2019 Temmuz ayı Ziraat Bankası faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları, dün Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin ardından merak ediliyor. Konut kredisinde öne çıkan bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası'nın da faiz oranları araştırılıyor. İşte Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar? sorusu konut almak isteyenler tarafından, dün Merkez Bankasının faiz indirimi hamlesinin ardından soruluyor. Merkez Bankası faizleri 4.25 puan indirdi. Bu indirimin ardından konut kredilerinde de indirim bekleniyor. Peki şu an konut kredileri ne kadar? 2019 Temmuz ayı Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları haberimizde.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 120 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun eksper​tiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi imkanı sunuyor. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir. Kredi boyunca hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılıyor.

Çalışanın artısı konut kredisi paketinde faiz oranı yüzde 1,5. Yani 100 bin lira konut kredisi çekmek isteyen biri 120 ay taksitle ayda bin 801 lira 85 kuruş ödeyecek. 100 bin liralık konut kredisinin 120 ay vadede geri ödenmesi durumunda yıllık maliyet oranı ise yüzde 19.9707 oluyor.

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