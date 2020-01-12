Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Güncellenen faiz oranları ile beraber Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları da merak konusu oldu. Buna göre konut kredisi faiz oranı şu an için 0,99'dur.
180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Konut Kredisi için gerekli belgeler
- Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
- Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
- Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
- Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
- Şubece talep edilebilecek diğer belgeler
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