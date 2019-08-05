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Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekmesinin ardından Ziraat Bankası da faiz indirdi. Kararın ardından kredi almayı düşünen milyonlarca vatandaş Ziraat Bankası'nın güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki 2019 Ağustos ayı itibariyle Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? Tüketici kredilerinde güncel faiz oranları ne oldu? İşte Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

Ziraat Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekmişti. Bu kararın ardından Ziraat Bankası rekor bir faiz indirimine gitti. Ziraat Bankası'nın faizlerdeki indirim kararını başta diğer kamu bankaları olmak üzere diğer bankalar da takip etti.

Peki, konut kredisi de dahil olmak üzere, tüm kredilerde faiz indirimine giden Ziraat Bankası'nda güncel oranlar nasıl? İşte Ziraat Bankası 2019 Ağustos ayı kredi faiz oranları... 

180  AY VADE, YÜZDE 0,99 FAİZ

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Ziraat Bankasının bu adımı ile konut kredilerinde vade 5 yıl daha uzadı ve 10 yıldan 15 yıla çıktı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

500.000'e kadar

180 ay

Aylık 0,99 

500.001 – 1.000.000

180 ay

Aylık 1,19 

1 milyon üzeri

180 ay

Aylık 1,39


TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, konut kredisi faizinin yanı sıra tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti. Diğer müşteriler için oran yüzde 1.59 olarak duyuruldu. 

 

Azami Vade

Faiz Oranı

Maaş müşterileri için

60 ay

1,49%

Diğer müşteriler için

60 ay

1,59%

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