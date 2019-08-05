Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekmişti. Bu kararın ardından Ziraat Bankası rekor bir faiz indirimine gitti. Ziraat Bankası'nın faizlerdeki indirim kararını başta diğer kamu bankaları olmak üzere diğer bankalar da takip etti.

Peki, konut kredisi de dahil olmak üzere, tüm kredilerde faiz indirimine giden Ziraat Bankası'nda güncel oranlar nasıl? İşte Ziraat Bankası 2019 Ağustos ayı kredi faiz oranları...

180 AY VADE, YÜZDE 0,99 FAİZ

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Ziraat Bankasının bu adımı ile konut kredilerinde vade 5 yıl daha uzadı ve 10 yıldan 15 yıla çıktı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı 500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99 500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19 1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39



TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, konut kredisi faizinin yanı sıra tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti. Diğer müşteriler için oran yüzde 1.59 olarak duyuruldu.