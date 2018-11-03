Ziraat Bankası çalışma saatleri ve Ziraat Bankası'nın pazar günü açık olup olmadığı, 4 Kasım Pazar günü Ziraat Bankası'nda işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklaması geldi. Peki; Ziraat Bankası pazar günü açık mı? İşte cevabı...

ZİRAAT BANKASI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Bedelli Askerlik başvurularındaki yoğunluk nedeniyle Ziraat Bankası'nın 127 şubesi 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günler saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.

Konu ile ilgili Ziraat Bankası tarafından şu açıklama yapıldı:

Bankamız 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile 10.00 - 1700 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir.

BU PAZAR GÜNÜ AÇIK OLAN 127 ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ

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