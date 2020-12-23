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Ziraat Katılım, 1,5 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihraçlarını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ihraçlar ile toplamda 1,5 milyar TL fonlama temin edilmiş oldu.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak bugün toplamda 72. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 25,5 milyar TL olurken, bu son ihracımızda 1,5 milyar TL ile bugüne kadar ki tek seferde en yüksek hacme ulaştık.” dedi.

Ziraat Katılım’ın 2020 yılı başından bugüne kadar 23 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 12,5 milyar TL fonlama temin ettiğini belirten Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.