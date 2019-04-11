Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, temin edilen murabaha sendikasyonunun, bankanın bu piyasadaki üçüncü başarılı işlemi olduğu bildirildi.
Açıklamada, avro ve dolar olmak üzere iki para biriminde 367 gün vadeli ve toplamda 150 milyon doları tutarında murabaha sendikasyonu temin edilmesi için Bank ABC, Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Warba Bank'a düzenleyici olarak yetki verildiği, Bank ABC'nin ayrıca işlem koordinatörü olarak görev yaptığı kaydedildi.
Gösterilen ilgi ve beklenenin üzerinde katılım talebi nedeniyle tutarın 250 milyon dolara yükseltildiği aktarılan açıklamada, sendikasyonun faizsiz finansman prensiplerine uygun olarak yapılandırıldığı ve toplam 17 bankanın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, ilk yıllarında 155 milyon dolar tutarındaki murabaha sendikasyonu gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Karakütük, ikinci ve üçüncü yıllarda rakamın arttığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Tutarı ikinci yılımızda artan yatırımcı sayısı ve yüksek talebe bağlı olarak yüzde 52 oranında artırarak 236 milyon dolar, bu yıl da 250 milyon doları olarak yeniledik. Murabaha sendikasyonuna gösterilen ilgi ve beklenenin üzerinde gerçekleşen katılım, hem ülkemiz ekonomisine hem de Ziraat markasına duyulan güvenin işaretidir.
Kaynak çeşitliliğini artırmak ve başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektöre doğrudan destek sağlamak için gerçekleştirdiğimiz murabaha sendikasyonumuzun önümüzdeki yıllarda da artan bir ilgi ve taleple karşılanacağına inanıyoruz."
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