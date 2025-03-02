Zona teşhisi konulan Harrison Ford Oscar sunuculuğundan istifa etti

Ünlü oyuncu Harrison Ford, zona hastalığı teşhisi konulduğu için 97. Akademi Ödülleri töreninde yer almayacak. Hollywood'un efsanevi yıldızlarından olan Ford'un, Türkiye saatiyle bu gece, sabaha karşı düzenlenecek Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıkıp ödül sunumu yapması planlanmıştı.

Ağrılı döküntülere neden olan viral enfeksiyona yakalanan 82 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan törende yer almayacak. Çarşamba günü Robert Downey Jr., Gal Gadot, Emma Stone, Andrew Garfield, Margaret Qualley, Rachel Zegler ve Zoe Saldaña ile birlikte gösteriye katılacak sunuculardan biri olduğu açıklanan 'Indiana Jones' yıldızı, hastalığı nedeniyle Oscar törenindeki görevinden istifa etti.

5 Altın Küre ödüllü oyuncu, geçen hafta düzenlenen 2025 SAG Ödülleri'ne katılmıştı.

Şu sıralar '1923' ve 'Shrinking' dizilerinde rol alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Entertainment Tonight ile yaptığı röportajda; oyunculuğu, insanlar adını unuttuğunda bırakacağını belirterek, emeklilik söylentilerini sonlandırmıştı.