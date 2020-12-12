Züleyha'dan 'Bitti mi'

Etnik müziğin sevilen sesi Züleyha'nın yeni teklisi 'Bitti mi', tüm dijital platformlarda yerini aldı. Müzikseverlerle buluşan 'Bitti mi'nin sözü ve bestesi, yazar Esra Elönü'ye ait.
'BİTTİ Mİ' ŞARKI SÖZLERİ
Gün devrildi masamda bardağımda yağmur
Bereketli bir yalnızlık odamdaki
Taneyle satıldı gözyaşım tenhalara
Yaşamaya iştahsız bir ömürdü bendeki
Sözümden dönmedim ağladım semalara
Bilmem ki ne diyeyim seni bana soranlara
Bitti mi, gitti mi, yitti mi diyeyim yoksa
Kaçtı mı, yakalandı mı, yaralandı mı diyeyim
Yordu mu, yoruldu mu, vuruldu mu diyeyim yoksa
Gömdü mü, gömüldü mü, hepten öldü mü diyeyim
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