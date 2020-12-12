Züleyha'dan 'Bitti mi'

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Etnik müziğin sevilen sesi Züleyha'nın yeni teklisi 'Bitti mi', tüm dijital platformlarda yerini aldı. Müzikseverlerle buluşan 'Bitti mi'nin sözü ve bestesi, yazar Esra Elönü'ye ait.

'BİTTİ Mİ' ŞARKI SÖZLERİ

Gün devrildi masamda bardağımda yağmur

Bereketli bir yalnızlık odamdaki

Taneyle satıldı gözyaşım tenhalara

Yaşamaya iştahsız bir ömürdü bendeki

Sözümden dönmedim ağladım semalara

Bilmem ki ne diyeyim seni bana soranlara

Bitti mi, gitti mi, yitti mi diyeyim yoksa

Kaçtı mı, yakalandı mı, yaralandı mı diyeyim

Yordu mu, yoruldu mu, vuruldu mu diyeyim yoksa

Gömdü mü, gömüldü mü, hepten öldü mü diyeyim