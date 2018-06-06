Polise ağlayarak, yalvarmışlardı: 'Bizi öldürecekler'

Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerle birlikte yakalanan İran uyruklu iki gencin polise yalvardığı görüntüler çok konuşulmuştu. Ülkelerine gitmemek için yalvaran genç kız görevlilere ülkelerine gönderilmeleri halinde kendisinin kolunun kesileceğini, arkadaşının ise idam edileceğini söylüyordu.

TÜRKİYE'DELER, MUTLULAR!

Bu görüntülerin ardından gençlerin akıbeti merak konusu oldu.

Adana İl Göç Müdürü Velican Doğru, Hürriyet’ten İdris Emen'e verdiği bilgide, İranlı gençlerin 18 Mayıs’ta Uluslararası Koruma Statüsü’ne başvurduğunu söyledi.

Doğru şöyle konuştu: “İranlı gençler ülkelerine geri dönmek istemedikleri için müdürlüğümüze başvuru yaptı. Kendilerine Uluslararası Koruma Kimliği verildi. Yasal olarak ülkemizde kalma hakları var. İade edilmeleri söz konusu değil. Gençlerin yakalanması bir ay önce olan bir mesele. Ancak gençlerle ilgili haberler yeni yapıldı. Şu an sorunları yok. Gayet mutlu görünüyorlardı. Bırakalım mutlu kalsınlar.”

Haberde, iade edilmeleri halinde genç kızın saç boyası yüzünden kolunun kesileceği, genç erkeğin ise dövmeleri nedeniyle idam edileceği belirtilmişti.

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