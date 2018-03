‘1 yaşından önce müdahale şart’

Bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Uzmanlar, “Çocuğun geri kalmasını bekleyip 1 yaşından sonra müdahaleye başlamak doğru değil. Doğum itibari ile eğitime başlamak çok önemli” uyarısında bulunuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Trizomi 21” olarak da bilinen Down sendromunun, beyin ve beden gelişiminde aksaklıklarla seyreden bir genetik sendrom olduğunu belirtti. Ayık, “Toplumda görülme sıklığı yaklaşık yüzde 0.1 olarak bilinmektedir. Zihinsel yetersizliğin en sık genetik sebebi olmakla birlikte Down sendromu olan her bireyde zihinsel yetersizlik olacak diye bir kural yoktur. Bu sebeple çocuğun geri kalmasını bekleyip bir yaşından sonra müdahaleye başlamak doğru değildir. Ülkemizde ve dünyada iyi bir eğitim sürecinden geçen birçok Down sendromlu birey çalışma hayatında, yetenekli olduğu işlerde görev alabilmektedir” diye konuştu.

