İstanbullular bugün 26. orucunu, akşam ezanının okunması ile birlikte açacak. İslam aleminde bu akşam Kadir Gecesi heyecanı da yaşanacak. Son oruçların tutulmasının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bugün için merak edilen soruların başında "İstanbul'da iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İmsak saat kaçta?" soruları geliyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ - 10 HAZİRAN

İstanbullular bu gece saat 03.26'ya kadar yaptığı sahurun ardından tutmaya başladığı orucu saat 20.42'de okunacak akşam ezanıyla birlikte yapılacak iftarla birlikte açacak. İstanbullular yarın (11 Haziran) oruç tutmak için gece 03.25'e kadar sahur yapacak.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

AYET

Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir.

Hadid, 7

HADİS

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

Tirmizi

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 18.05.2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 22.05.2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 25.05.2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 27.05.2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 28.05.2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 04.06.2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 06.06.2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 07.06.2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 08.06.2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 09.06.2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 10.06.2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 12.06.2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 13.06.2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 14.06.2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:17

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